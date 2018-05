Air Italy reçoit son premier Boeing 737 MAX

Le renouveau de la flotte d'Air Italy est lancé. La compagnie a en effet réceptionné son premier exemplaire de 737 MAX 8 le 12 mai. Il a atterri sur sa base de Milan Malpensa le 14 mai et devrait rapidement entrer en service, initialement sur des liaisons domestiques.



Air Italy attend une vingtaine d'exemplaires du Boeing sur trois ans, qui remplaceront les huit 737NG actuellement en service et lui permettront donc de moderniser et agrandir sa flotte, ainsi que de densifier son réseau italien puis moyen-courrier. Ils proposeront par ailleurs un service de classe affaires.



D'ici 2022, la compagnie aura reçu une cinquantaine d'avions neufs, vingt pour le réseau domestique et européen, trente pour le réseau long-courrier. En ce qui concerne la flotte long-courrier, elle commence tout juste à la constituer : elle vient de recevoir le premier des cinq A330-200 que Qatar Airways va lui louer cette année, des appareils qui ont vocation à être remplacés plus tard par des 787-8. Grâce à cette flotte, Air Italy pourra relier sa base de Milan à New York, Miami, Bangkok et Bombay. A partir de 2019, elle réalisera également des vols long-courrier au départ de Rome.



La compagnie a été relancée en février sur les bases de Meridiana, après que Qatar Airways en a acquis 49% des parts. Profitant de la faiblesse d'Alitalia, Qatar Airways a l'ambition de faire d'Air Italy la nouvelle compagnie porte-drapeau de l'Italie.