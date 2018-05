WestJet présente son Boeing 787

Le premier Dreamliner ne devant être intégrer la flotte de WestJet qu'au début de 2019, la nouvelle livrée entrera en service pour la première fois sur un 737 MAX 8, dès le mois de juin. Tous les avions neufs seront directement peints aux nouvelles couleurs et la flotte en service sera repeinte au fur et à mesure des visites programmées de maintenance.



Le 787-9 sera également l'occasion pour WestJet d'introduire sa toute première classe affaires. La cabine sera aménagée en 1-2-1 avec des fauteuils qui se transformeront en lits horizontaux, avec matelas et couverture. Les passagers pourront personnaliser leur expérience en demandant leurs services et repas au travers d'un écran tactile de 18 pouces.





© WestJet

En Premium economy, les passagers pourront profiter d'un espacement de 38 pouces entre les fauteuils et d'un écran de 13 pouces. Un espace de circulation et de socialisation a également été intégré. Quant à la classe économique, elle sera composée de rangées de sièges en 3x3x3, avec un espacement pouvant atteindre 35 pouces et des écrans de 12 pouces. Dans toutes les classes, les voyageurs auront accès à une prise intégrée à leur siège pour recharger leurs appareils électroniques.





© WestJet



© WestJet

WestJet attend dix exemplaires du 787-9 et a assuré des options sur dix appareils supplémentaires.

