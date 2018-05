Embraer maintient son objectif de livraison pour le KC-390

Après quatre jours d'enquête, Embraer a confirmé le 10 mai qu'il maintenait son calendrier pour le programme KC-390. La capacité opérationnelle finale de l'avion de transport et la livraison du premier appareil de série à l'armée de l'air brésilienne sont toujours prévues au quatrième trimestre 2018.



Le premier prototype du KC-390 a subi une sortie de piste sur la base d'Embraer à Gaviao Peixoto, lors d'essais de roulage. L'avionneur brésilien indique que les trois trains d'atterrissage sont très endommagés et que l'incident a également causé des dommages sur la structure du fuselage.



Cet appareil ne pouvant plus participer aux essais, Embraer est en train de refaire tout son calendrier. Pour éviter tout glissement, il envisage de transférer une partie des essais que devait réaliser le premier prototype sur le programme du second prototype, voire sur des avions de série dont l'assemblage en est aujourd'hui à un stade avancé.



L'avionneur précise toutefois que, si les circonstances de l'incident ne sont pas encore déterminées, tous les systèmes et l'appareil se sont comportés normalement lorsqu'il est survenu.