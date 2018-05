Le groupe Lufthansa continue d'étoffer sa flotte

Les jours fériés n'empêchent pas de conclure des contrats. Le 8 mai, Boeing et le groupe Lufthansa ont annoncé la signature d'une commande pour quatre 777, pour un montant évalué à 1,4 milliards de dollars (1,2 milliards d'euros) selon les prix catalogue. Les appareils se répartissent entre deux 777-300ER pour Swiss International Air Lines et deux 777F pour Lufthansa Cargo. Cet achat s'intègre dans une stratégie globale de modernisation et de développement de la flotte du groupe.



Les 777F de Lufthansa Cargo seront livrés en février et mars 2019. La compagnie disposera alors de sept appareils et pourra poursuivre ...