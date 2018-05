Aérien: Emirates a plus que doublé son bénéfice net sur un an à 762 M USD

Emirates, une des plus grandes compagnies aériennes du monde, a annoncé mercredi avoir enregistré une augmentation de 124% de son bénéfice net l'an dernier, grâce notamment à l'amélioration de son activité cargo. La compagnie de Dubaï a indiqué dans un communiqué avoir enregistré un bénéfice net de 762 millions de dollars au cours de l'exercice fiscal se terminant le 31 mars, contre 340 millions USD au cours de l'exercice précédent. "Nous avons bénéficié d'une reprise saine de l'industrie mondiale du fret aérien, ainsi que du renforcement relatif des principales devises par rapport au dollar américain", a déclaré cheikh Ahmed ben Saïd al-Maktoum, président et directeur général d'Emirates. Selon lui, ces résultats positifs ont été obtenus en dépit de conditions commerciales difficiles lors du dernier exercice liées à l'instabilité politique, la volatilité des devises, à des dévaluations en Afrique et à la hausse des prix du pétrole. L'annonce intervient quelques mois après que la compagnie aérienne a conclu avec Airbus et Boeing des méga-contrats pour l'achat de dizaines d'avions. Emirates a conclu deux accords importants au cours de l'année écoulée, un contrat de 15,1 milliards de dollars pour 40 Boeing 787-10 Dreamliners et un autre de 16 milliards de dollars pour 36 Airbus géants A380 avec une option pour 16 autres.