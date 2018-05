Airbus Helicopters dépose un recours contre un projet d'achat de la police en Pologne

Airbus Helicopters a annoncé lundi avoir déposé un recours auprès des autorités polonaises contestant le projet de la police d'acheter deux hélicoptères à Sikorsky sans appel d'offres, une querelle de plus pour l'avionneur déjà en conflit avec le gouvernement. "La police polonaise a confirmé dans la presse être en négociations exclusives avec un fabricant d'hélicoptères américain expliquant avoir recours à des contrats gré à gré sans aucun appel d'offre", a dit un porte-parole d'Airbus Helicopters, interrogé par l'AFP. Les autorités polonaises invoquent un article de loi estimant que les hélicoptères de Sikorsky (Lockheed Martin) sont la seule solution technique qui peut répondre à leurs besoins, un cas qui permet d'éviter un appel d'offres. Airbus Helicopters a ainsi déposé un recours devant l'agence des achats publics en Pologne, contestant cette décision et se disant prêt à participer à un appel d'offres. "On appelle à une compétition ouverte et transparente qui nous permettra de présenter nos produits et d'avoir vraiment une démarche compétitive. Airbus est parfaitement capable de fournir des hélicoptères aux polices du monde entier", indique un porte-parole d'Airbus. Le groupe a également informé la commission européenne, en "attirant leur attention sur le fait que la procédure n'est sans doute pas compatible avec les règles des marchés publics en vigueur dans l'UE". Assurant avoir été informé "par voie de presse" de cette procédure d'acquisition, Airbus Helicopters a aussi écrit en avril au ministère polonais de l'Intérieur et à la police pour rappeler leur capacité à leur fournir des appareils. Des courriers restés sans réponse, selon l'avionneur. Cette affaire s'ajoute à une procédure d'arbitrage lancée en janvier par Airbus Helicopters contre le gouvernement polonais au sujet d'une rupture des négociations sur l'achat d'hélicoptères multirôle Caracal. Le pouvoir conservateur en Pologne avait rompu en octobre 2016 les négociations pour l'achat de 50 Caracal d'Airbus, entamées par le gouvernement libéral précédent, rejetant sur Airbus la responsabilité de cet abandon. pid/ef/nas