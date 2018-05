Les Etats-Unis approuvent la vente de C-130J à l'Allemagne

Le département d'État a approuvé le 4 mai la vente de trois C-130J-30 et trois KC-130J à l'Allemagne, par le biais du processus FMS (Foreign military sale). Le contrat - qui n'a pas encore été signé - est estimé à 1,4 milliards de dollars.



Parmi les équipements associés à la vente, huit tourelles Wescam MX-20 de L3, qui, dotées de caméras infrarouges et HD permettent également, entre autres, de faire de l'illumination de cible. La commande française ne comprenait pas cet équipement, en raison des délais contraints de livraison - les appareils ayant été prélevés sur la chaîne de l'US Air Force.



L'Allemagne n'a toujours pas passé de commande pour l'achat des avions de transport de Lockheed Martin, même si le contrat est attendu « dans les prochains mois ». Selon nos informations, l'industriel espère recevoir la LOA (Letter of offer and acceptance) d'ici l'été.

Une fois commandés et livrés, les six Super Hercules seront basés à Évreux, au sein d'une flotte conjointe franco-allemande, qui doit voir le jour en 2021.