Viking lance un programme de conversion de bombardiers d'eau, le CL-415EAF

Avant de lancer un nouveau programme de bombardier d'eau, Viking a décidé de pallier l'obsolescence des plus anciens CL-215 et CL-415 avec un programme de conversion. Lancé le 7 mai pour des livraisons à partir de 2020, le CL-415EAF (Enhanced Aerial Fighter) sera initialement produit sur la base de CL-215 peu utilisés. Les travaux de modification seront réalisés par la société-soeur de Viking, Longview Aviation Asset Management (LAAM), à Calgary avec des kits fournis par l'avionneur canadien.



Le CL-415EAF reprendra les winglets, les finlets (dérives auxiliaires sur la gouverne de profondeur), la masse opérationnelle améliorée et les capacités ...