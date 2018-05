Air Connection Express acquiert six Bombardier Q400 pour son lancement

Bombardier a annoncé le 5 mai qu'il avait signé une entente ferme avec le consortium angolais African Aero Trading. Il porte sur l'acquisition de six Q400 d'une valeur de 198 millions de dollars. Les biturbopropulseurs permettront de lancer les activités d'une nouvelle compagnie en Angola, Air Connection Express.



Air Connection Express est destinée à réaliser des vols intérieurs. Elle a à la fois une mission de désenclavement des petites communautés et d'apport pour les vols de la compagnie porte-drapeau TAAG Angola.



Le consortium qui est à l'origine de sa création est en effet formé par TAAG, ENANA (l'opérateur des aéroports angolais et responsable du contrôle aérien), la société d'assistance Bestfly et les compagnies Airjet, Air26, Diexim, Mavewa, SJL et Air Guicango. Ce partenariat public-privé travaille désormais à définir la direction et la structure du nouvel opérateur, qui porte l'ambition de garantir un réseau aérien stable en Angola.



« Grâce à sa fiabilité de premier plan, à ses caractéristiques d'économie exceptionnelles et à ses fonctionnalités de performance, l'avion Q400 jouera un rôle important pour favoriser la croissance économique en Angola », commente Alcinda Pereira, membre du comité fondateur d'Air Connection Express. « Au moment où nous nous apprêtons à lancer nos activités, nous sommes persuadés que la nation angolaise bénéficiera énormément du consortium. » Air Connection Express sera alors le 38e opérateur du Q400 en Afrique.