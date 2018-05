La capsule Dragon de SpaceX de retour sur Terre

La capsule non habitée Dragon a regagné la Terre sans encombre samedi après-midi, quelques heures après s'être détachée de la Station spatiale internationale (ISS) avec 1.800 kilos de matériel à bord, a indiqué la société SpaceX. "Bon amerrissage de Dragon confirmé, achevant la troisième mission de SpaceX pour ravitailler vers et depuis @Space_Station avec un vaisseau qui a fait ses preuves en vol", a tweeté la société de l'entrepreneur Elon Musk peu après 19H00 GMT. L'agence spatiale américaine Nasa avait annoncé plus tôt que le vaisseau de ravitaillement s'était séparé de l'avant-poste orbital à 13H23 GMT, avait allumé ses moteurs à trois reprises avant de commencer sa lente descente vers la planète bleue. "Détachement confirmé", avait dit Rob Navias, commentateur de la chaine de télévision de la Nasa, relevant que l'opération s'était déroulée alors que l'ISS se trouvait à 256 kilomètres d'altitude en survol du sud de l'Australie. L'amerrissage, avec l'assistance d'un parachute pour ralentir sa course, s'est passé comme prévu au large de la Californie. L'engin spatial ramène une multitude d'expériences scientifiques, y compris des souris de laboratoire qui ont été observées en orbite pour voir la façon dont leurs os ont réagi en microgravité. "D'autres échantillons biologiques cruciaux préservés dans des congélateurs scientifiques, comme des plantes, des insectes et des tissus humains, ont également été chargés dans Dragon pour être récupérés et analysés" sur Terre, a précisé la Nasa dans un communiqué. Elle s'était arrimée à l'ISS le 4 avril après son lancement depuis Cap Canaveral, en Floride, avec 2.600 kilos de nourriture, de matériels et d'expériences scientifiques visant notamment à étudier les orages, des traitements anti-cancer ou encore la récupération de débris en orbite. Cette mission de SpaceX s'inscrit dans le cadre de son contrat pluriannuel de 1,6 milliard de dollars avec la Nasa pour ravitailler la Station spatiale. La capsule Dragon est le seul transport spatial de marchandises actuellement capable de revenir sur Terre intact. Sa concurrente, la capsule de ravitaillement Cygnus d'Orbital ATK, se désintègre en brûlant lors de son retour dans l'atmosphère terrestre.