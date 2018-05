Airbus inaugure Airlog II

Airbus poursuit la réorganisation de ses activités logistiques. L'avionneur a inauguré le 4 mai son nouveau site Airlog II, une installation de 36 000 m² entièrement consacrée à la logistique liée à l'activité cabine. Il recevra et gérera donc les équipements cabine pour les programmes A350, A330 et A320, dont les aménagements sont réalisés à Toulouse.



Jusqu'à présent, les équipements étaient stockés dans trois entrepôts de la région. Avec leur regroupement au sein d'Airlog II, Airbus compte gagner en réactivité. « Ce nouveau hub est conçu pour accélérer les flux d'entrée et de sortie et ainsi nous permettre une ...