Norwegian rejette deux offres de rachat de la part d'IAG

Lors de la présentation de ses résultats trimestriels le 4 mai, le groupe IAG a rappelé qu'il était en discussion avec Norwegian Air Shuttle au sujet d'un potentiel rachat. Il a indiqué que les négociations n'avaient pas abouti pour le moment. Norwegian, plus diserte, a précisé qu'elle avait rejeté deux propositions.



La compagnie norvégienne explique qu'elle a déjà reçu deux offres conditionnelles de la part du groupe britannique pour une acquisition à 100% de ses activités. Elles ont toutes deux été refusées « à l'unanimité » par le conseil d'administration car « elles sous-évaluaient Norwegian Air Shuttle et ses perspectives ».



IAG avait annoncé le 12 avril qu'il avait acquis une participation de 4,61% dans le groupe norvégien, une démarche envisagée comme la pose des fondements nécessaires pour engager des négociations autour d'une potentielle reprise. Selon Norwegian, plusieurs autres compagnies ont également manifesté leur intérêt.



Ceci intervient alors que Norwegian a publié des résultats déficitaires en 2017, que son président Bjorn Kjos a lui-même qualifiés de catastrophiques. Sa situation économique reste difficile, avec une dette importante, et la hausse du prix du pétrole représente un vrai poids pour ses activités.