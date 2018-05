Spirit AeroSystems met la main sur Asco

C'est un nouveau pas qui s'opère dans le processus de consolidation du secteur des Aérostructures. Spirit AeroSystems a décidé de racheter Asco, la société belge notamment spécialisée dans la conception et la production de dispositifs hypersustentateurs. La transaction devrait être conclue au second semestre 2018 et atteint 650 millions de dollars.



Le principal savoir-faire d'Asco porte sur la conception de mécanismes de déploiement et les systèmes de support des becs de bord d'attaque et des volets de bord de fuite. Mais la société familiale est plus généralement active dans les domaines des ensembles mécaniques complexes et des structures aéronautiques majeures. Employant 1 400 personnes sur quatre sites de production (en Belgique, en Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis), elle est déjà bien implantée sur le marché principal de Spirit, l'Amérique du Nord, et fournit les principaux OEM et équipementiers du secteur.



Pour Spirit, l'intégration d'Asco va notamment permettre d'élargir le champ de son travail pour Airbus aux ailes de l'A320 et de l'A350 et d'augmenter son activité sur le programme F-35. La société belge, dirigée par Christian Boas, est également présente sur les programmes A380, 737, 787, CSeries, E2, A400M, et KC-390.



Asco devrait réaliser un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars en 2018. Par la suite, sa contribution aux résultats du groupe américain sera amplifiée par les synergies qui pourront être réalisées.