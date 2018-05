Daher recentre son activité avec une cession

Entreprise diversifiée, Daher va quelque peu se recentrer. Elle a décidé de vendre son activité de conception et fabrication de tuyauterie métallique basse et haute pression pour l'aéronautique. La nouvelle a été annoncée le 3 mai, en même temps que le nom du repreneur, le groupe lyonnais Tecalemit Aerospace. L'opération concerne un site industriel situé à Luceau (Sarthe) et une équipe d'ingénierie à Cornebarrieu (Haute-Garonne). Elle doit être finalisée d'ici le 31 juillet prochain. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.