Le bénéfice net d'IAG s'envole au 1er trimestre

Le groupe aérien IAG, maison-mère de British Airways et Iberia entre autres, a fait état vendredi d'un envol de son bénéfice net au premier trimestre après un changement du système de retraite chez BA, sur fond d'activité plutôt bien portante. Lors des trois premiers mois de l'année, International Consolidated Airlines Group (IAG) a dégagé un bénéfice net de 794 millions d'euros, contre 57 millions d'euros l'an passé à la même époque (d'après des chiffres recalculés en raison d'un changement de norme comptable). Hors éléments exceptionnels, ce bénéfice net a été quand même quasiment triplé, à 206 millions d'euros. Le groupe a profité de la fin d'un plan de retraite des salariés de British Airways (BA), remplacé par un nouveau système présenté comme plus "flexible". Ce changement pour un système moins généreux pour les employés a permis au groupe de drastiquement réduire les montants provisionnés pour les pensions de BA, ce qui s'est traduit par un gain exceptionnel de 678 millions d'euros enregistré au premier trimestre des comptes d'IAG. Hormis cet élément particulier, les comptes d'IAG ont bénéficié d'un meilleur taux de remplissage de ses avions et de billets facturés plus cher, a précisé le groupe, qui outre la britannique BA et l'espagnole Iberia compte une autre compagnie espagnole en son sein, Vueling, ainsi que l'irlandaise Aer Lingus. IAG, qui n'a pas fourni de chiffres détaillés de trafic ou de revenu compagnie par compagnie cette fois, a expliqué avoir profité au premier trimestre d'un week-end de Pâques plus précoce que l'an passé - il a débuté à la fin mars en 2018 - mais a aussi insisté sur "la poursuite d'améliorations débutées en 2017". In fine, son chiffre d'affaires a augmenté de 2,1%, à 5,022 milliards d'euros, et son bénéfice opérationnel (hors exceptionnels) a grimpé de 75% à 280 millions d'euros, ses coûts ayant été quasiment stables. IAG a répété qu'il prévoyait une "augmentation" de son bénéfice opérationnel en 2018 à prix du kérosène et taux de changes constants, sans donner de chiffre. Le groupe n'a fourni aucune information nouvelle sur l'offre de rachat qu'il envisage de déposer sur la compagnie aérienne à bas coûts Norwegian, dont la possibilité a été annoncée le 12 avril.