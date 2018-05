Bénéfice net en 2017 pour l'ONERA

L'Office nationale d'études et de recherches aérospatiales a publié ce 3 mai ses résultats pour l'année 2017. Il affiche un bénéfice net de 7,6 millions d'euros, avec un budget annuel de 228 millions d'euros, dont 114,7 millions de subventions de l'État.



Les prises de commandes se montent à 113 millions d'euros, dont 24,1 millions sont dus à des clients étrangers. Près de 1 600 PME ont bénéficié des commandes de l'ONERA. Le trio de tête des clients export de l'ONERA comprend la Corée du Sud, la Belgique et Singapour.



Parmi les perspectives évoquées par Bruno Sainjon, président de l'ONERA, le retour de « clients plus traditionnels » pour les souffleries, grâce aux programmes à dimension européenne tels que le système de combat aérien du futur et l'Eurodrone. Le projet de regroupement des centres de Châtillon et de Meudon à Palaiseau devrait par ailleurs être lancé cette année.