American Airlines commande 30 avions régionaux à Bombardier et Embraer et lance la cabine Atmosphère du CRJ

Ces E175 ont une valeur de 705 millions de dollars. Livrés entre mars et novembre 2019 et exploités par la filiale régionale Envoy, ils seront aménagés en configuration biclasse de 76 places avec douze en classe affaires (First) et 64 en classe économique (y compris les sièges Extra). Il s'agit du quatrième contrat que la major américaine signe avec Embraer depuis 2013 et il porte à 89 le nombre d'E175 commandés - quinze options ont par ailleurs été assurées. Ils remplacent des appareils de plus faible capacité.





© Envoy

Le contrat avec Bombardier a quant à lui une valeur estimée à 719 millions de dollars et prévoit des options sur une quinzaine de CRJ900 supplémentaires. Les appareils seront livrés à partir du second semestre 2019, opérés par son autre filiale PSA Airlines et eux aussi configurés avec 76 places.



Leur particularité est qu'ils seront livrés avec la nouvelle cabine Atmosphère, ce qui fait d'American Airlines la première cliente officielle du produit. Patrick Baudis, vice-président et directeur du Marketing chez Bombardier, nous avait expliqué l'été dernier que l'idée derrière Atmosphère était d'harmoniser l'expérience passager entre le mainline et le régional. L'entrée du CRJ, sur la zone de galleys, a ainsi été retravaillée pour introduire des courbes qui donnent une impression plus aérée. Les toilettes à l'avant ont été agrandies et sont plus facilement utilisables par les personnes à mobilité réduite. La capacité des coffres à bagages a également été améliorée (+40% en classe économique) et leur nouveau design permet de ranger les valises cabine en mettant le côté roulettes en premier. Enfin, le design global a été retravaillé ainsi que le système de mood lighting.





© Bombardier



© Bombardier American Airlines continue de nourrir ses opérations régionales. La compagnie américaine a signé deux contrats le 3 mai afin d'acquérir une trentaine d'avions régionaux supplémentaires. Un premier accord a été conclu avec Bombardier et porte sur l'acquisition de quinze CRJ900 ; un autre avec Embraer prévoit l'intégration de quinze nouveaux E175.Ces E175 ont une valeur de 705 millions de dollars. Livrés entre mars et novembre 2019 et exploités par la filiale régionale Envoy, ils seront aménagés en configuration biclasse de 76 places avec douze en classe affaires (First) et 64 en classe économique (y compris les sièges Extra). Il s'agit du quatrième contrat que la major américaine signe avec Embraer depuis 2013 et il porte à 89 le nombre d'E175 commandés - quinze options ont par ailleurs été assurées. Ils remplacent des appareils de plus faible capacité.Le contrat avec Bombardier a quant à lui une valeur estimée à 719 millions de dollars et prévoit des options sur une quinzaine de CRJ900 supplémentaires. Les appareils seront livrés à partir du second semestre 2019, opérés par son autre filiale PSA Airlines et eux aussi configurés avec 76 places.Leur particularité est qu'ils seront livrés avec la nouvelle cabine Atmosphère, ce qui fait d'American Airlines la première cliente officielle du produit. Patrick Baudis, vice-président et directeur du Marketing chez Bombardier, nous avait expliqué l'été dernier que l'idée derrière Atmosphère était d'harmoniser l'expérience passager entre le mainline et le régional. L'entrée du CRJ, sur la zone de galleys, a ainsi été retravaillée pour introduire des courbes qui donnent une impression plus aérée. Les toilettes à l'avant ont été agrandies et sont plus facilement utilisables par les personnes à mobilité réduite. La capacité des coffres à bagages a également été améliorée (+40% en classe économique) et leur nouveau design permet de ranger les valises cabine en mettant le côté roulettes en premier. Enfin, le design global a été retravaillé ainsi que le système de mood lighting.