Wizz Air décroche sa licence britannique

Wizz Air UK est opérationnelle. La division britannique de la compagnie low-cost a décroché son certificat de transporteur et sa licence opérationnelle le 3 mai, qui lui ont été octroyés par la CAA (Civil Aviation Authority). Elle n'a pas attendu pour reprendre ses opérations sous son nouveau certificat, le premier vol ayant déjà eu lieu entre Londres Luton et Bucarest.



Wizz Air prévoit de baser assez rapidement huit A320 et A321 à Londres, ce qui représente un investissement de 860 millions de dollars en Grande-Bretagne. Les opérations se cantonnent pour le moment à la capitale britannique car l'aéroport de Luton offre une structure adaptée et la congestion n'y est pas très forte. Mais Wizz Air UK est prête à étudier toutes les opportunités de croissance sur ce marché.



L'ouverture de cette division britannique est en effet un relais de croissance pour son activité. József Váradi, le président de la compagnie, s'attend à ce qu'une consolidation survienne dans le ciel britannique et entend bien en profiter pour étendre ses opérations. Non pas en participant directement au processus mais par de la croissance organique en reprenant des places laissées vacantes.



Wizz Air UK est surtout une assurance pour le groupe hongrois pour l'après-Brexit. Si les modalités de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ne sont pas encore définies, elles pourraient comprendre des restrictions sur la nationalité de l'actionnariat. Dans ce cas, Wizz Air UK, déjà implantée, n'aurait qu'à chercher de nouveaux actionnaires dans le pays. Et le fait d'avoir une structure à Londres lui laissera l'opportunité d'ouvrir de nouveaux marchés qui lui seraient alors inaccessibles avec sa licence européenne actuelle, par exemple une route comme Londres - Moscou.