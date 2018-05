Vueling supprime plus de 200 vols jeudi et vendredi en raison de la grève de ses pilotes

La compagnie aérienne espagnole à bas coûts Vueling a annoncé mercredi sur son site internet la suppression de plus de 200 vols pour les journées de jeudi et vendredi en raison d'un nouveau préavis de grève de ses pilotes. Selon la liste publiée sur la page de Vueling, filiale du groupe aérien IAG, 120 vols seront annulés jeudi et 112 vendredi à cause de la grève, la majorité des liaisons en partance ou à destination de Barcelone, principale plateforme de la compagnie. "Quelque 87% des passagers ne seront pas affectés par la grève, les autres seront transférés" sur d'autres vols, a indiqué Vueling dans un communiqué, tout en regrettant la situation et en assurant sa volonté de négocier avec les salariés pour aboutir à une solution. Vueling et Iberia sont les deux filiales espagnoles d'IAG qui regroupe également la britannique British Airways et l'irlandaise Aer Lingus. Les pilotes de Vueling ont déjà arrêté le travail les 25 et 26 avril derniers, entraînant l'annulation de 246 vols. Le syndicat de pilotes SEPLA, qui a appelé à cette grève en pleine négociation d'une nouvelle convention collective, réclame une amélioration salariale et des garanties contractuelles en cas de transfert d'un employé vers l'une des bases de la compagnie à l'étranger, dont le nombre est appelé à croître dans les prochaines années. "Les disparités salariales sont fortes, comparé à la concurrence. Selon les compagnies avec lesquelles on fait la comparaison, l'écart peut atteindre 50 à 60% notamment pour les salaires des nouveaux" employés, a indiqué à un journaliste de l'AFP le responsable syndical de Vueling, Juanma Redondo. Pour cette raison, souligne SEPLA, plus de 120 pilotes ont quitté la compagnie depuis janvier 2017. Vueling a transporté un nombre record de 29,5 millions de passagers en 2017, et dégagé un bénéfice annuel de 117,3 millions d'euros, en hausse de 239% par rapport à 2016.