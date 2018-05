Bombardier lance Nuage, son nouveau fauteuil pour avions d'affaires

le plus novateur que l'industrie ait vu depuis trente ans », estime Peter Likoray, vice-président des Ventes et du Marketing de Bombardier Avions d'affaires.



L'innovation est notamment à chercher du côté du système d'inclinaison. Bombardier a identifié une source d'inconfort en position d'inclinaison prononcée sur les fauteuils actuels, engendrée par le fait que seul le dossier s'incline. L'avionneur a donc équipé Nuage d'un système de bascule qui incline tout le fauteuil, ce qui permet de mieux soutenir le corps et de limiter la pression sur les jambes.



Il est également doté d'un système de mouvement fluide avec un pivot central et d'une base flottante, qui permet au fauteuil de se déplacer et de pivoter sans effort et sans avoir à ajouter des rails visibles au plancher. Autre nouveauté brevetée, un appuie-tête inclinable qui assure un soutien optimal du cou.



Alors que le Global 7000 continue de s'orienter vers une entrée en service au second semestre 2018, Bombardier devrait dévoiler d'autres nouveautés sur son biréacteur d'affaires long-courrier au salon EBACE, qui se déroulera à Genève à la fin du mois.





© Bombardier L'entrée en service du Global 7000 se rapprochant, Bombardier a dévoilé son nouveau fauteuil Nuage, qui sera proposé sur l'appareil. Doté de plusieurs nouveaux systèmes brevetés pour améliorer le confort du passager sur les vols long-courrier, Nuage propose un nouveau design, «», estime Peter Likoray, vice-président des Ventes et du Marketing de Bombardier Avions d'affaires.L'innovation est notamment à chercher du côté du système d'inclinaison. Bombardier a identifié une source d'inconfort en position d'inclinaison prononcée sur les fauteuils actuels, engendrée par le fait que seul le dossier s'incline. L'avionneur a donc équipé Nuage d'un système de bascule qui incline tout le fauteuil, ce qui permet de mieux soutenir le corps et de limiter la pression sur les jambes.Il est également doté d'un système de mouvement fluide avec un pivot central et d'une base flottante, qui permet au fauteuil de se déplacer et de pivoter sans effort et sans avoir à ajouter des rails visibles au plancher. Autre nouveauté brevetée, un appuie-tête inclinable qui assure un soutien optimal du cou.Alors que le Global 7000 continue de s'orienter vers une entrée en service au second semestre 2018, Bombardier devrait dévoiler d'autres nouveautés sur son biréacteur d'affaires long-courrier au salon EBACE, qui se déroulera à Genève à la fin du mois.