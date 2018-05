Emirates cloue ses avions au sol par manque de pilotes

Emirates a officialisé sa pénurie de pilotes. La compagnie émiratie a reconnu mi-avril qu'elle manquait de 100 à 150 PNT, ce qui, ajouté à une période plus creuse en termes de demande, la contraint à clouer une partie de sa flotte au sol au moins jusqu'au mois de juin. Plus d'une dizaine de Boeing 777 et d'Airbus A380 sont concernés chaque mois.



Tim Clark, son CEO, a qualifié la situation de temporaire. Elle se prolongera tout de même jusqu'à septembre-octobre, le temps que la promotion actuellement en formation dans l'école ouverte en 2017 achève son cursus.



Les départs sont en effet multipliés avec la pénurie mondiale de pilotes. Ayant plus de latitude dans le choix de leur poste, les PNT se tournent vers les compagnies où les conditions de travail sont plus avantageuses. La concurrence de la Chine est notamment très forte.