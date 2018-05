Le second C-130J français bientôt en vol

Le deuxième C-130J destiné à l'armée de l'air devrait très prochainement effectuer son vol inaugural. Selon nos informations, l'avion est tout juste sorti de l'atelier de peinture, il va à présent être soumis aux essais moteurs et systèmes au sol, avant de décoller depuis le site de Lockheed Martin de Marietta. Une fois le processus d'acceptation effectué par les autorités industrielles et gouvernementales, américaines et françaises, le C-130J sera convoyé vers la France, sans doute par un équipage de Lockheed Martin, comme c'était le cas pour le premier appareil. La livraison officielle devrait comme prévu avoir lieu en juin.



L'arrivée du second exemplaire sur la base d'Orléans permettra de multiplier les vols d'expérimentation, alors que la première capacité opérationnelle (PCO) logistique n'a toujours pas été prononcée. Attendue initialement fin mars-début avril, elle n'a pourtant toujours pas été validée, alors que le vol de synthèse a eu lieu la troisième semaine de mars, un convoyage logistique sur trois jours pour transporter du fret et du personnel au profit de l'opération Barkhane au Tchad et au Niger.



Reste maintenant à savoir si le calendrier concernant les capacités tactiques va lui aussi être décalé, la PCO tactique étant prévue pour la fin de l'année.