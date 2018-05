Qantas s'engage sur six Boeing 787 de plus pour retirer tous les 747 sa flotte d'ici 2020

« Il s'agit vraiment de la fin d'une ère et du début d'une autre. Le Jumbo a été le pilier de Qantas International pendant plus de quarante ans et nous avons opéré quasiment chaque type produit par Boeing. Il est juste que son retrait survienne pour la célébration de notre centenaire en 2020 », a expliqué Alan Joyce, le président de la compagnie. Le premier 747 était en effet entré en service en 1971.



Avec des livraisons prévues entre fin 2019 et mi-2020, les six 787-9 vont venir s'ajouter aux huit que la compagnie a déjà commandés et dont elle a reçu quatre exemplaires. Ces huit appareils avaient déjà vocation à remplacer une partie de la flotte de 747, qui compte dix appareils actuellement. Tous auront la même configuration à 236 places (42 en classe affaires, 28 en Premium Economy et 166 en classe économique).



Qantas avait déjà souligné l'année dernière que sa flotte de Dreamliner ne resterait pas forcément cantonnée à huit avions. Bien que le groupe connaisse déjà très bien le 787 - qui constitue la flotte long-courrier de sa filiale low-cost Jetstar -, la compagnie détenait des options et des droits d'achat sur 45 appareils supplémentaires et avait indiqué qu'elle attendait de voir l'avion en exploitation dans son programme pour prendre une décision sur une éventuelle conversion. La hausse du prix du pétrole (contre laquelle elle est couverte pour le moment) et la réduction drastique des coûts de maintenance par rapport à la flotte de 747 ont achevé de mettre en valeur les atouts du Dreamliner pour ses opérations.



Pour s'assurer les capacités de formation des pilotes qui doivent passer sur 787, Qantas prévoit d'investir dans un nouveau simulateur de vol. Son installation coïncidera avec le lancement de la Qantas Group Pilot Academy en 2019. Cette école formera initialement une centaine de pilotes mais Qantas espère pouvoir porter ce nombre à 500 par an par la suite.





