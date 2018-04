Air France: des vols annulés faute d'accord avec les pilotes sur les instructeurs

Air France va annuler en mai neuf vols sur la ligne Paris-Canton en raison de la non reconduction par le syndicat des pilotes SNPL d'un accord permettant le transfert d'instructeurs de Boeing 777 vers les Boeing 787, a-t-on appris vendredi auprès de la direction. Faute de pilotes sur Boeing 787 en nombre suffisant, Air France n'assurera que 3 vols hebdomadaires entre Paris et Canton, avec des Boeing 777, au lieu de 5 en Boeing 787, soit 40% de vols en moins, a-t-on précisé de même source. La capacité des 777 étant supérieure à celle des 787, la baisse globale en nombre de sièges sur la ligne est de 17%, a-t-on ajouté. Cette situation est due à la fin, le 30 avril, d'un accord conclu en juillet 2016 entre la direction et le SNPL, majoritaire. Il permettait le transfert d'instructeurs de Boeing 777 vers la formation de pilotes sur 787 entré dans la flotte d'Air France fin 2016, selon une source proche du dossier. Le syndicat de pilotes se sert, selon la direction, de la question de la prolongation de l'accord de transfert d'instructeurs comme levier pour peser dans des discussions sur leur représentation dans les instances de sécurité de la compagnie qui examinent la responsabilité du pilote en cas de problème de sécurité sur un vol. "Nous avons un débat sur les protocoles d'analyse des vols. Le SNPL voudrait que la décision du caractère acceptable ou pas d'un retour d'expérience sécurité des vols se fasse de manière paritaire entre la direction et le syndicat. Or cela pose un problème de réglementation et d'exercice des responsabilités pour la Direction", a expliqué le directeur général d'Air France Franck Terner au journal La Tribune qui a révélé l'affaire. "Comme nous n'arrivons pas à signer cet accord, le SNPL dit qu'il ne signera pas l'accord de prolongation des instructeurs 787", a-t-il poursuivi. Cet épisode intervient sur fond de revendications sociales chez Air France accompagnées de grèves par intermittence depuis le 22 février. La compagnie a dû annuler au moins un quart des vols à chacune des onze journées de grève, occasionnant une perte estimée à "près de 300 millions d'euros".