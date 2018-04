Ethiopian Airlines commande 10 Q400 à Bombardier

Bombardier a annoncé le 27 avril qu'Ethiopian Airlines s'était de nouveau engagée pour le Q400. La compagnie africaine a signé un accord portant sur l'acquisition de dix biturbopropulseurs, assortie de droits d'achat sur cinq appareils supplémentaires.



La valeur des Q400 est estimée à 332 millions de dollars, pour la seule partie ferme de la commande.



Ethiopian exploite actuellement vingt-deux Q400 dans sa flotte. Fred Cromer a d'ailleurs commenté : « la tendance du marché pour l'achat de biturbopropulseurs plus gros et plus performants s'est intensifiée, et ce cinquième renouvellement de commande témoigne du succès de l'avion Q400 et de la valeur qu'il offre aux clients à travers le monde. »