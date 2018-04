Programme HX : La Finlande envoie les demandes de prix

Le ministère finlandais de la Défense a annoncé le 27 avril avoir envoyé aux gouvernements américain, britannique, français et suédois des demandes de prix (RfQ - Request for quotation), dans le cadre du processus d'acquisition de nouveaux avions de combat.



Cinq industriels s'affrontent dans cette compétition pour remplacer les F/A-18C Hornet des forces aériennes finlandaises : Boeing (F/A-18 Super Hornet), Dassault Aviation (Rafale), le consortium Eurofighter, Lockheed Martin (F-35) et Saab (Gripen). Selon le ministère, les offres qui seront présentées devront comprendre, outre la livraison de 64 avions, les volets formation, maintenance, pièces détachées, ainsi que les capteurs et les armements associés : "chaque industriel sera responsable, avec le gouvernement, du 'package' complet". Celui-ci devra notamment englober une participation de l'industrie finlandaise à hauteur de 30% de la valeur du contrat.



Les responsables du programme s'attacheront à évaluer les capacités militaires, les retombées industrielles, la sécurisation de l'approvisionnement, le respect de la politique de défense et de sécurité et évidemment le prix.



Cette première phase ouvre la voie aux négociations, elle sera suivie à la mi-2019 d'une étape de négociation et de finalisation des offres, dont la version définitive sera présentée en 2020. La décision gouvernementale est attendue pour 2021.