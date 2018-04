Southwest convertit de nouveau 40 options sur le 737 MAX 8

Southwest continue d'ajuster ses commandes et retraits. Avec la hausse des prix du carburant, la low-cost américaine a décidé d'accélérer le remplacement de ses 737-700 par des 737 MAX 8 et a par conséquent converti les options qu'elle détenait sur une quarantaine de monocouloirs remotorisés. Ainsi, dix 737 MAX 8 de plus que prévu rejoindront la flotte entre 2019 et 2022.



En parallèle, Southwest a avancé la livraison de cinq 737 MAX 8 de 2019 au quatrième trimestre 2018, tandis que trois 737-700 de seconde main dont les livraisons étaient prévues en 2018 seront remplacés par des 737 MAX 8 en 2019.



C'est la seconde fois cette année que Southwest convertit des options, portant le nombre d'avions en option transformés en commandes fermes à 80. La low-cost indique qu'elle devrait finir 2018 avec une flotte de 752 appareils, contre 717 actuellement.



Ces annonces ont eu lieu dans le cadre de la présentation des résultats trimestriels de la compagnie. Ils font état d'une augmentation de 1,9% du chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2017, pour atteindre un niveau record pour cette période de l'année de 4,9 milliards de dollars. Le yield a enregistré une baisse de 2,8% qui devrait se poursuivre au deuxième trimestre, occasionnée par une détérioration de l'efficacité dans le planning de vol due au retrait des 737-300 l'année dernière. Southwest s'attend également à une baisse d'un à trois points de ses réservations, dont un à deux points à cause de l'accident du vol 1380 - le 17 avril, un 737-700 a subi une défaillance non contenue du moteur qui a cassé un hublot et fait une victime.