ILA 2018 : L'Allemagne et la France scellent leur partenariat pour l'aviation du futur

Nouvelle avancée, attendue, de la coopération franco-allemande en matière de Défense. La ministre des Armées Florence Parly s'est rendue le 26 avril à Berlin, à l'occasion du salon ILA, afin de signer avec son homologue Ursula von der Leyen des accords concernant de futurs programmes d'armement.



Après une arrivée remarquée dans un A400M de la Luftwaffe, les deux ministres, accompagnées notamment des patrons d'Airbus Defence & Space Dirk Hoke et de Dassault Aviation Eric Trappier, se sont rendues sur le stand conjoint d'Airbus, Dassault et Leonardo, qui ont dévoilé le même jour la maquette du futur drone MALE européen, avant une nouvelle session photos devant un Eurofighter et un Rafale.



La ministre allemande de la Défense a présenté le salon ILA comme "le symbole de l'amitié et de la coopération franco-allemande", tandis que Florence Parly a parlé d'un "accord historique", s'agissant du système de combat aérien du futur. "Peu de gens y croyaient et on a eu beau nous dire que c'était très compliqué, voire impossible, aujourd'hui, nous l'avons fait." Évoquant "une opportunité rare pour nos industriels", les ministres ont indiqué avoir "appris" des erreurs constatées sur d'autres programmes à dimension européenne - l'A400M pour ne pas le citer. A présent, il s'agira de partager les responsabilités et d'élaborer une plateforme aux spécifications communes pour toutes les nations participantes. "Nous avons pris le problème de façon tout à fait différente pour permettre l'expression d'un besoin commun", a précisé Florence Parly, "celui-ci ne fera pas l'objet de plus de spécification qu'il n'existe de clients". C'est d'ailleurs pour cette raison que les projets sont en premier lieu conçus dans un cadre bilatéral, avant, éventuellement, de permettre à d'autres nations de s'intégrer aux programmes.



Premier document à avoir été signé, une lettre d'intention sur le projet de plateforme de patrouille maritime (Maritime airborne warfare system), qui remplacera à l'horizon 2035 les flottes d'Atlantique II et de P-3C Orion. Un accord sur les besoins opérationnels militaires (High level common operational requirements document - HLCORD) a ensuite été paraphé par le général Erhard Bühler, à la tête de la division "planification" de la Bundeswehr, et le général Eric Bellot des Minières, adjoint au bureau Plans de l'état-major des armées. Cette première étape sera suivie, à une date encore non déterminée, d'un document résumant les capacités communes exigées par les deux pays (Common capability requirements matrix), afin d'avancer de manière plus concrète dans le projet. L'éventuelle ouverture à des pays partenaires supplémentaires n'a pas par ailleurs pas encore été validée.



Concernant le système de combat aérien du futur (SCAF), qui vise à proposer une nouvelle plateforme à l'horizon 2040 pour remplacer les Rafale et les Eurofighter, le HLCORD a été signé entre le général Erhard Bühler et le général André Lanata, chef d'état-major de l'armée de l'air. Ce document pose ainsi la base des besoins opérationnels des deux armées, sans que les détails n'en aient pour l'instant été dévoilés. Quant à la répartition industrielle qui impliquera un certain nombre d'industriels européens, Dassault Aviation et Airbus Defence & Space en tête, celle-ci sera déterminée par la suite.



Une troisième signature est passée quasiment inaperçue, celle du "concept of operation" pour la formation et l'exploitation communes des C-130J à l'horizon 2021. Alors que le premier C-130J de l'armée de l'air a fait le déplacement pour l'occasion, l'Allemagne n'a quant à elle toujours pas passé commande des six exemplaires attendus à partir de 2021 sur la base d'Évreux.