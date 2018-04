Le SSJ75 de Sukhoi tient son premier engagement

Sukhoi est prêt à lancer le SSJ75. L'avionneur russe a en effet indiqué le 26 avril qu'il avait reçu un premier engagement de la part de S7 Airlines, une lettre d'intention prévoyant l'acquisition en commande ferme de cinquante appareils et de vingt-cinq autres en option. Si elle est transformée - et la décision doit être prise d'ici la fin de l'été-, les livraisons débuteront en 2022.



En attendant, un conseil de surveillance va être formé par SCAC (Sukhoi Civil Aircraft Corporation) et S7 pour travailler au développement de la version raccourcie du Superjet 100 conjointement avec la compagnie, de ...