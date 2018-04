Airbus envisage une nouvelle montée en cadence du programme A320

Confirmant les informations dévoilées au début du mois par La Tribune, un porte-parole d'Airbus a indiqué à Reuters que les cadences de production de l'A320 allaient de nouveau augmenter. L'avionneur européen envisage de passer non pas à 60 mais à 63 appareils par mois au printemps 2019 - contre une cinquantaine aujourd'hui. Il aurait déjà prévenu ses fournisseurs.



Ce ne serait qu'une première étape dans l'accélération de la production, Airbus visant déjà une cadence de 70 voire 75 monocouloirs par mois à plus long terme.



Reste à vérifier que les fournisseurs pourront tenir le rythme, notamment les motoristes. Les difficultés de Pratt & Whitney à honorer le rythme de livraisons du PW1100G-JM sont largement connues mais Safran est également sceptique. Indiquant qu'il souffrait déjà de six semaines de retard dans ses livraisons de LEAP, Philippe Petitcolin, son PDG, semble juger irresponsable de s'engager maintenant sur une augmentation de la production. Il souhaite, conformément à l'accord en vigueur, attendre début 2019 pour une éventuelle renégociation des volumes.



D'autant que CFM International, la coentreprise formée avec GE et chargée de la production des CFM et des LEAP, a également la montée en cadence du programme 737 à soutenir, sur lequel elle est motoriste exclusif. Actuellement à 47 appareils par mois, elle doit passer à 52 dans le courant de l'année puis à 57 en 2019. Et Boeing connaît la même pression du marché : il souhaite accélérer encore la production pour pouvoir proposer des créneaux de livraison plus proches aux compagnies aériennes et engranger de nouveaux contrats.