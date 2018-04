Airbus pourrait abandonner la marque CSeries pour créer la famille A200

Selon les informations de Bloomberg qui cite des sources proches du dossier, Airbus envisagerait de renommer la famille CSeries une fois qu'il aura racheté le programme. Toujours selon ces sources, l'avionneur européen créerait ainsi une nouvelle ligne A200, constituée de l'A210 pour le CS100 et de l'A230 pour le CS300. Le changement d'identité aurait non seulement pour effet de mieux intégrer la famille dans la ligne Airbus mais aussi de raviver la confiance de potentiels clients en abandonnant une marque certes reconnue mais connotée.



Airbus et Bombardier avaient annoncé leur rapprochement en octobre 2017, via la création d'une société ...