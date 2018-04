Safran annonce une progression de 12% de son chiffre d'affaires au premier trimestre

Safran a confirmé mercredi ses perspectives 2018 après une progression de 12% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui a atteint 4,2 milliards d'euros en intégrant la contribution de Zodiac Aerospace, consolidé depuis le 1er mars. L'activité a été portée "par la dynamique des activités en propulsion, équipements aéronautiques et défense", a indiqué le motoriste aéronautique dans son communiqué. Safran confirme notamment viser une croissance entre 7% et 9% des activités de services pour moteurs civils en 2018. Le groupe a enregistré 827 commandes et intentions d'achat du moteur Leap au premier trimestre, faisant ressortir le carnet de commandes à 14.278 moteurs. "L'année 2018 a très bien commencé avec une croissance organique de plus de 10%", a déclaré le directeur général de Safran, Philippe Petitcolin. "La montée en cadence du Leap se poursuit et nous sommes confiants dans notre capacité à soutenir nos clients." Concernant Zodiac Aerospace, il a indiqué que "le travail d'intégration avance, centré sur le redressement opérationnel et la réalisation des synergies attendues." Safran a néanmoins souffert des effets de change, qui ont pesé à hauteur de 295 millions d'euros sur le trimestre. Le groupe confirme ses perspectives pour 2018, avec une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté "dans le haut de la fourchette précédemment indiquée (2% à 4%)". La croissance du résultat opérationnel courant ajusté devrait également se situer dans le haut de la fourchette précédemment indiquée (7% à 10%). Les perspectives 2018 incluant Zodiac Aerospace seront communiquées le 6 septembre prochain, lors de la publication des résultats du premier semestre.