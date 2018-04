ILA 2018 : La France s'invite à Berlin

Pays partenaire du salon ILA de Berlin, qui a ouvert ses portes le 25 avril, la France a déployé les grands moyens pour honorer son rang. Le GIFAS a ainsi permis à une quarantaine de sociétés de disposer d'un espace de promotion de leurs activités, sur un stand trois fois plus grand que les précédentes éditions. Il s'agit surtout pour l'organisation d'accompagner les entreprises, de leur permettre de "partir à la conquête de nouveaux marchés" et d'ouvrir la possibilité à des débouchés commerciaux, indique-t-on au GIFAS. Une conférence de presse commune avec l'homologue allemand, le BDLI (Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie) était destinée à "mettre en avant les systèmes et les équipements les plus innovants des deux pays".



Côté aéronefs, l'armée de l'air a déployé deux Rafale, ainsi que le symbole de la coopération franco-allemande en devenir, le premier C-130J réceptionné en décembre 2017. Celui-ci arbore pour l'occasion un insigne à l'effigie des deux armées de l'air, avec le slogan "flying together". Il n'est par ailleurs pas exclu qu'un autre aéronef français fasse également le déplacement : la ministre des Armées Florence Parly est attendue le 26 avril sur le salon avec son homologue allemande Ursula von der Leyen, leur arrivée est prévue en A400M.