Boeing augmente les cadences de production du 767

Lors de la publication de ses résultats trimestriels le 25 avril, Boeing a discrètement indiqué qu'il allait augmenter les cadences de production du 767. Celles-ci passeront de 2,5 à trois appareils par mois à partir de 2020. L'augmentation paraît anodine mais elle pourrait être le signe de l'arrivée prochaine de nouvelles commandes.



Au 31 mars, le carnet de commandes du 767 comptait 101 appareils. Parmi eux se comptent 38 Boeing 767-2C (qui deviendront les KC-46A) pour l'US Air Force. Le reste est constitué de 63 767-300F, dont 56 sont destinés à FedEx, quatre à UPS et trois à un client non identifié. Concernant ces deux derniers contrats, ils ont été conclus cette année, respectivement le 1er février et le 30 mars, comme des indicateurs d'une reprise.



Boeing explique ainsi que la cadence recommence à accélérer en raison de la force du marché cargo, un phénomène auquel UPS s'était également référé pour expliquer sa commande en février (qui comprenait aussi quatorze 747-8F).



Un autre signe de dynamisme avait été envoyé par Amazon, qui s'est constitué une flotte de 23 appareils en un an, opérés par Atlas Air Worldwide et Air Transport Services Group, et qui n'attend que de s'étoffer. Des accords sont signés sur quarante appareils en leasing mais une commande directe pourrait également être envisagée. En parallèle, les chantiers de conversion de 767 passagers en cargo ne ralentissent pas.