Finnair dévisse en Bourse en dépit de bons résultats

La compagnie aérienne finlandaise Finnair a annoncé mercredi avoir enregistré un premier trimestre record, avec un bond de son bénéfice net, n'empêchant pas la chute de son titre en Bourse portée par l'incertitude des prix des carburants. À la Bourse d'Helsinki à 11H30 GMT, l'action chutait de 7,5%, dans un marché en baisse de 1,55%. Selon Antti Viljakainen, analyste de la maison de courtage finlandaise Inderes, contacté par l'AFP, l'évolution des prix des carburants risque d'avoir un effet négatif sur la compagnie, qui ne sera pas forcément en mesure de faire évoluer le prix de ses billets. "La hausse du prix [...] est inévitable", a indiqué M. Viljakainen. "Les marchés sont inquiets [...] non seulement pour Finnair mais dans tout le secteur aérien", a-t-il ajouté. Trimestre traditionnellement creux pour Finnair, la période entre janvier et mars a pourtant vu le nombre de passagers augmenter de 15,9% par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 1,6 million d'euros, en hausse de plus de 200% sur un an, tout comme son résultat opérationnel, à 6 millions d'euros. "Je suis ravi que, pour la première fois en dix ans, nous ayons atteint un tel résultat opérationnel rentable au premier trimestre, avec un record de 3 millions de passagers ", s'est félicité le directeur général, Pekka Vauramo, cité dans un communiqué. Son chiffre d'affaires a bondi de 14,6%, à 635 millions d'euros. Le groupe prévoit un nombre de passagers "en hausse", tandis que la croissance de ses revenus serait "légèrement inférieure" pour le reste de l'année. Finnair s'attend à une concurrence accrue, en particulier sur les lignes reliant l'Europe à l'Asie et à l'Amérique du nord. En 2017, Finnair a multiplié par deux son bénéfice net, grâce au développement de son offre et à la hausse du nombre de passagers. Le transporteur a également lancé quatre nouvelles routes fin 2017 vers l'Inde (Goa), Cuba (La Havane), la République dominicaine (Puerto Plata) et le Mexique (Puerto Vallarta).