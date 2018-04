sièges-couchettes » en classe économique pour la première fois au Japon.



ANA révèle ainsi que le pont supérieur de ses A380 abritera 137 sièges, répartis entre huit suites de première classe fermées par une porte, 56 fauteuils « full access » de classe affaires, dont certains permettent de voyager en couple (pour répondre à la demande des jeunes mariés et des familles) et 73 fauteuils de classe économique Premium.





Les fauteuils de classe affaires © ANA



La Premium Economy © ANA

Le pont principal accueillera quant à lui la classe économique, qui comptera 383 sièges. Parmi eux, soixante seront équipés de repose-jambes relevables qui permettront de transformer son lot de trois ou quatre sièges en couchette - un matelas sera également fourni pour plus de confort. Ce produit, baptisé Couchii, est disponible sur la partie arrière de la cabine économique, située juste avant le dernier galley et la zone dite multifonction qui permettra aux parents de changer leurs enfants ou aux voyageurs de se changer avant l'arrivée.





Les sièges de classe économique se transformant en couchettes © ANA

Tous les passagers auront un bar à leur disposition, quelle que soit leur classe de voyage.





© ANA

La décoration de la cabine et l'éclairage devront par ailleurs rappeler Hawaii, son ciel bleu, ses nuits claires, ses levers de soleil et ses arcs-en-ciel.





© ANA

C'est également dans cette optique que la compagnie a décidé que la livrée spéciale « Flying Honu » (qui représente une tortue de mer), révélée l'année dernière, serait déclinée en trois couleurs : le premier sera bleu, de la couleur du ciel, et accompagné de sa mascotte Lani, les deux autres seront vert émeraude, comme l'océan, et orange, comme le coucher de soleil.



Les sections principales du premier A380 d'ANA sont arrivées à Toulouse au mois de mars et l'assemblage final devait commencer en avril, pour une livraison au début de l'année 2019.





