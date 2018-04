Feu vert du gouvernement britannique au rachat de GKN par Melrose

Le gouvernement britannique a donné son feu mardi à l'acquisition de l'équipementier industriel GKN par la société d'investissement Melrose pour 8,1 milliards de livres, une opération qui a suscité des inquiétudes au vu de l'activité de GKN dans la défense. Le ministre des Entreprises, Greg Clark, a déclaré que le gouvernement avait reçu "suffisament d'assurances" sur le fait que l'activité de GKN ne serait pas revendue rapidement ainsi que sur la continuité des contrats conclus par les autorités avec cette entreprise. Pour répondre aux nombreuses interrogations suscitées, Melrose s'était déjà engagée pour une durée de cinq ans à ne pas céder la branche aéronautique, à maintenir le siège au Royaume-Uni et la cotation à Londres et à garantir les dépenses en recherche et développement. M. Clark a annoncé mardi que la direction de Melrose avait promis en outre de lui faire un point d'étape tous les six mois. "Sur la base des engagements pris concernant la sécurité nationale, le ministère de la Défense a conclu qu'aucune intervention n'était nécessaire" de la part des autorités, a conclu M. Clark au nom du gouvernement conservateur. Plus rien ne s'oppose donc désormais à la prise en main de GKN par Melrose, une société spécialisée dans la reprise de sociétés industrielles pour "améliorer" leurs performances et les revendre ensuite à profit. "Nous sommes ravis de signer ces engagements" au regard de la sécurité nationale demandés par le gouvernement, a réagi dans un communiqué le président de Melrose, Christopher Miller, alors que l'opération a suscité les hauts cris de l'opposition travailliste. "Melrose est obsédée par le court-terme et ne peut adopter la vision à long terme qui sied aux projets de défense", a dénoncé une responsable du parti de centre-gauche, Rebecca Long-Bailey. Melrose a mis la main sur GKN à l'issue d'une bataille de plusieurs mois contre le conseil d'administration d'alors de GKN, qui avait catégoriquement refusé le projet d'acquisition de Melrose et avait contre-attaqué en tentant de vendre la branche automobile du groupe à l'américain Dana. La majorité des actionnaires de GKN ont toutefois accepté cette offre hostile le 29 mars et Melrose a depuis pris le contrôle de l'entreprise, dont le conseil d'administration a dès lors démissionné en bloc. Coté à l'indice FTSE-100 des valeurs vedettes de la Bourse de Londres, GKN est actif dans la fabrication de pièces détachées pour les industries automobile et aéronautique, fournissant des constructeurs comme Volkswagen et Fiat Chrysler, ou encore les avionneurs Airbus et Boeing.