L'E190-E2 entre en service chez Wideroe

Comme prévu, le premier E-Jet E2 est entré en service le 24 avril. Il a réalisé son premier vol commercial reliant Bergen à Tromso pour la compagnie norvégienne Wideroe.



« Aujourd'hui, nous célébrons le début d'une nouvelle ère pour Wideroe. C'est le premier jet de notre flotte. Et nous aurons toujours cette distinction d'être la première compagnie à exploiter le E2 », a commenté Stein Nilsen, le président de Wideroe, à l'issue du vol.



La compagnie norvégienne avait reçu son premier E190-E2 le 4 avril. Elle en attend deux autres cette année et détient des droits d'achat pour douze appareils supplémentaires.



Embraer rappelle que deux autres modèles créeront la famille E2, l'E195-E2 qui doit entrer en service en 2019 et l'E175-E2 attendu pour 2021.