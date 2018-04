L'Airbus A320neo et l'ATR 42-600 s'ancrent au Bhoutan

L'A320neo sera motorisé par des LEAP-1A26E1 de CFM International, optimisés pour les opérations à haute altitude. Il faut dire que l'aéroport de Paro est situé à plus de 2 200 m d'altitude (avec une piste de 2 000m). L'appareil sera configuré en deux classes, avec 20 fauteuils en Affaires et 120 sièges en Économie et deviendra ainsi le plus gros module à opérer à Paro.



Avec cette commande, Drukair entend soutenir son plan de croissance en offrant plus de capacité sur des destinations comme Singapour, Bangkok, Katmandou, New Delhi et Calcutta. L'A320neo viendra ainsi renforcer la flotte actuelle de trois A319ceo, dont un équipé de Sharklets, configurés 16 sièges en Affaires et 102 en Économie. Il doit être livré au premier trimestre 2020.



Au moins deux ATR en flotte



L'ATR 46-600 doit lui arriver dès juillet 2019. La compagnie n'a pas précisé s'il viendrait renforcer ou remplacer l'actuel ATR 42-500, en flotte chez Drukair depuis 2011, mais qui approche les vingt ans de service. Cet achat devrait s'accompagner de l'arrivée d'un autre ATR 42-600, ce qui laisse plutôt penser à la seconde option.



La compagnie a en effet passé un appel d'offres fin janvier pour la location opérationnelle d'un exemplaire à partir du 1er mai. Drukair a demandé plusieurs devis pour des durées comprises entre deux et cinq ans et a inclus comme condition le fait que l'ATR 42-600 devait avoir moins de quatre ans. Le résultat de cette démarche n'a pas encore été communiqué.



Reste à savoir si ces deux ATR seront équipés avec des moteurs PW127N, qui fournissent une puissance maximale au décollage accrue de 4,5 % par rapport aux PW127M de série. Cela paraît peu probable, cette version du turbopropulseur de Pratt & Whitney Canada n'ayant été retenue que par la compagnie colombienne Avianca pour ses ATR 72-600 et n'étant pas encore certifiée pour l'ATR 42-600.





