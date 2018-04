Elbit étend sa présence dans le cockpit avec Universal Avionics

Le monde des équipements vient de connaître une consolidation de plus. Le groupe israélien Elbit Systems a annoncé, le 11 avril, avoir achevé l'acquisition de la société américaine Universal Avionics Systems Corporation. Le montant de la transaction est estimé à 120 millions de dollars. Avec cet achat, Elbit dispose d'un portefeuille fortement élargi d'équipements pour le cockpit.



Alors que le groupe israélien concentrait son activité autour des systèmes de vision améliorée (EFVS) et des visualisations tête haute (VTH ou HUD), sa désormais filiale américaine dispose d'un éventail plus large. Universal Avionics propose ainsi des solutions avioniques tels que des systèmes de gestion de vol (FMS) et de communications, des écrans, etc., et est à même de fournir des planches de bord complètes.



Malgré son intégration au sein d'Elbit, Universal Avionics conserve sa marque et sa direction.