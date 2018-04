Le Brésil et le Mexique confient leurs Caracal à HCare

Airbus Helicopters a enregistré « les plus importants contrats HCare en Amérique latine », avec la signature de deux accords pour le soutien des H-225M des forces armées brésiliennes et de l'armée de l'air mexicaine.



HCare a été présenté en 2015 lors du salon Heli Expo et propose un service complet de MCO, de rénovation, de formation, d'entraînement et de soutien technique.