Avocet veut sortir le premier Airbus A321 converti en cargo

C'est une course de vitesse qui s'est engagée entre l'Europe et les Etats-Unis. Alors qu'il y a tout juste deux mois la société allemande Elbe Flugzeugwerke (EFW) annonçait un premier contrat avec le gestionnaire luxembourgeois Vallair pour convertir dix Airbus A321 passagers en avions cargo (P2F), elle pourrait bien se faire couper l'herbe sous le pied. Le 9 avril, en préambule du salon MRO Americas d'Orlando, Avocet et 321 Precision Conversions dévoilaient la signature d'un accord pour la modification de cinq appareils, avec un chantier engagé depuis octobre 2017. Les deux entreprises américaines entendent ainsi faire certifier leur solution avec ...