Le GIFAS signe un accord avec le SIDM indien

La mission en Inde du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), du 16 au 19 avril, a commencé sur de bonnes bases. La délégation emmenée par son président Eric Trappier a signé un protocole d'accord (MoU) avec la Société des constructeurs de défense indiens (SIDM) dès le jour de son arrivée à New Delhi.



Ce texte « vise à promouvoir un cadre durable pour les partenariats actuels et futurs et les actions de coopération entre l'industrie aérospatiale française et l'industrie de défense indienne en réaffirmant la nécessité de développer les échanges commerciaux, par une coopération économique et industrielle renforcée , entre la France et l'Inde, et vers les clients à l'exportation », selon le communiqué commun des deux partenaires.



Le futur accord s'articule ainsi autour de cinq axes : le développement d'opportunités commerciales entre les membres du GIFAS et de la SIDM, la politique industrielle pour l'aéronautique et l'environnement commercial, le commerce international, la formation et développement du capital humain et la R&T.



Après cette signature, la délégation française devait encore se rendre à Bangalore, Bombay et Hyderabad, en vue de rencontres entre des industriels indiens et français. Des représentants de grands groupes tels qu'Airbus, ArianeGroup, Dassault Aviation, MBDA, Safran et Thales sont présents. Ils sont accompagnés par 54 autres entreprises du secteur.