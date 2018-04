United Airlines solide au premier trimestre malgré le rebond du pétrole

United Continental, maison mère d'United Airlines, a annoncé mardi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, en dépit d'une hausse des coûts dopée par le rebond des prix du kérosène. Lors du premier trimestre, le bénéfice net a bondi de 48,5% à 147 millions de dollars, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 50 cents contre 38 cents attendus en moyenne par les analystes financiers. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 7,2% à 9,03 milliards de dollars, contre 8,43 milliards anticipés. Le PRASM (revenu par passager par siège disponible et par mile parcouru, un des indicateurs de la rentabilité) a augmenté de 4,3%, alors qu'United ne prévoyait qu'une hausse de 2%. La compagnie aérienne a également ajusté ses objectifs en termes de capacités, ne prévoyant plus qu'une augmentation de 4,5 à 5,5% contre de 4 à 6% précédemment. Une hausse des capacités se traduit généralement par une baisse des prix des billets d'avions car le rapport entre l'offre et la demande penche en défaveur de la première, ce qu'a d'ailleurs confirmé le groupe déjà engagé dans une politique de baisse des prix pour rivaliser avec les compagnies low-cost américaines. A Wall Street, le titre gagnait 2,76% à 70,31 dollars vers 21H00 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance. Le transporteur, qui est sous la pression de marchés financiers qui lui demandent de faire des économies, a encore du pain sur la planche dans ce domaine. Lors des trois derniers mois, les dépenses opérationnelles ont augmenté de 8%, principalement en raison d'une hausse des coûts fixes - salaires et kérosène. La facture carburant a bondi de 26% en un an, en raison d'un rebond des prix du pétrole.