Des 787 motorisés par certains Trent 1000 rétrogradés en ETOPS 140

Nouveau coup dur pour les 787 motorisés par Rolls-Royce. La FAA vient de réduire l'approbation ETOPS de certains appareils équipés de Trent 1000 en publiant une nouvelle consigne de navigabilité (AD) le 17 avril.



Cette mesure vient suivre les différentes annonces qui ont confirmé les problèmes rencontrés sur les Trent 1000 au standard Package C ces derniers jours, des réacteurs équipant des 787-8 et -9.

Les réacteurs mentionnés peuvent en effet être amené à s'éteindre en vol suite à la défaillance de certaines aubes du compresseur à pression intermédiaire (IPC) dans certaines conditions de puissance et en particulier en régime MCT (maximum continuous thrust), nécessaire en cas de panne d'un autre moteur.



Ne sont en revanche pas concernés les Trent 1000 en Package B ainsi que la nouvelle version Trent 1000 TEN.



Les appareils touchés par la nouvelle consigne de navigabilité de la FAA verront ainsi leur capacité ETOPS passée de 330mn à seulement 140mn, avec une restriction de masse compatible avec des opérations en ETOPS 60mn.



Selon la FAA, cette consigne ne touche aujourd'hui que quatorze appareils immatriculés aux États-Unis. Il est cependant très probable que des mesures similaires soient prises à travers le monde.