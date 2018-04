AFI KLM E&M et Boeing obtiennent le soutien des 737 MAX d'Aeromexico

Aeromexico a signé un contrat de soutien avec AFI KLM E&M et Boeing, le 13 avril à Orlando au cours du salon MRO Americas. La compagnie mexicaine a choisi le Programme de services composants 737 (CSP 737) pour couvrir sa future flotte de soixante 737 MAX, dont deux exemplaires ont déjà été livrés. Elle disposera ainsi d'une offre de réparation d'équipements selon un coût fixé à l'heure de vol. A cela s'ajoute un accès « à un pool de pièces de rechange dédié, de services de support et de logistique par l'intermédiaire des installations d'AFI KLM E&M à Miami et Amsterdam, ainsi que d'un Main Base Kit positionné au hub de la compagnie aérienne à Mexico ». La durée du contrat n'a pas été précisée.