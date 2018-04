Les Cigognes bientôt en route pour l'Estonie

Quatre Mirage 2000-5 de l'escadron de chasse 1/2 « Cigognes » de Luxeuil prendront prochainement le chemin des pays baltes, dans le cadre de la mission Baltic Air Policing. Celle-ci sera menée par le Portugal, qui déploiera quatre F-16M à partir de Siauliai, en Lituanie. Quatre Eurofighter espagnols viendront également renforcer le dispositif depuis Siauliai, tandis que les Mirage 2000-5 français seront basés à Ämari, en Estonie.



Le mandat va durer quatre mois et vise à compenser l'absence de moyens de police de l'air de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. La mission a été lancée en 2004 et est soutenue par 16 pays de l'OTAN par rotations régulières.



Ce déploiement français est le 7ème sur la zone, le premier avait eu lieu en 2007, puis en 2010, 2011, 2013 et 2014.