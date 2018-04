Les moyens aériens français en action au-dessus de la Syrie

Pour effectuer le raid nocturne dans la nuit du 13 au 14 avril, l'armée de l'air a engagé d'importants moyens et déjoué les pièges de la disponibilité des matériels. Pas moins de six tankers (sans compter les "spare", soit quasiment la moitié de la flotte) étaient déployés pour ravitailler les cinq Rafale et les cinq Mirage 2000-5 (dont un "spare") qui ont effectué des vols de 10 heures. Cinq ravitaillements en vol, trois à l'aller, deux au retour, ont été nécessaires pour accompagner les avions de défense aérienne et ceux qui ont largué neuf missiles de croisière Scalp. Le tout a été surveillé par deux E-3F AWACS.



Cette opération d'envergure a mobilisé au moins quatre base aériennes sur le territoire national. Une semaine "intense", nous indique-t-on, sur toute la phase planification, mais aussi évidemment en conduite - l'ensemble des personnels était visiblement prêt à effectuer cette mission dès le milieu de la semaine. La ministre des Armées Florence Parly a été "briefée" au Centre de planification et de conduite des opérations dès le mardi soir.



"Tous les missiles sont parvenus à leur objectif", a indiqué cet après-midi Florence Parly, suite à la transmission du BDA (battle damage assessment) au président de la République lors d'un conseil de Défense extraordinaire. "La mission est un succès, les objectifs militaires sont atteints. La capacité de la Syrie à concevoir, produire et conserver des armes chimiques a été considérablement amoindrie." "C'est un message de dissuasion à destination du régime syrien", a-t-elle poursuivi.



Les cibles ont été déterminées par la France et partagées avec les alliés, a pour sa part précisé le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui a mis en avant "la très grande rigueur du processus de ciblage", afin d'éviter tout dommage collatéral. "Des éléments de renseignement", ont par ailleurs "permis de vérifier jusqu'au dernier moment" l'absence de risques de dommage collatéral, impliquant, peut-être, l'action de contrôleurs aériens avancés.



Quant à l'absence d'interception des missiles, elle est due à l'absence de réaction de la Russie et de la Syrie. "Si la défense sol-air n'a pas fonctionné, c'est qu'elle n'a pas été activée", expose le CEMA. En effet, la "déconfliction", préalable indispensable à toute opération de frappe, permet de prévenir des autres forces en présence de la mission à venir, puisqu'il est nécessaire de "réserver" un couloir aérien pour mener la mission. "Les Russes savaient que ces missiles allaient passer." De plus, "la défense sol-air syrienne est très faible, voire moins que ça". De quoi réduire d'autant les risques que présentaient cette mission de nuit, au-dessus d'un territoire hostile.



"Cette opération a permis de démontrer la capacité de l'armée de l'air à planifier, conduire et commander une mission de grande envergure", nous a-t-on confié. Au vu des objectifs fixés pour la France, l'armée de l'air et la Marine nationale auraient même pu frapper sans le concours des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, ayant fonctionné en totale autonomie, en termes de renseignement, de ciblage, de ravitaillement, de défense et de commandement aéroporté. A souligner, le rôle des deux AWACS, qui ont pleinement rempli leur rôle de plateforme de relai, de commandement et de contrôle.



L'ensemble des aéronefs s'est posé en sécurité, certains rejoindront le territoire national avec un léger décalage. Comme l'a précisé la ministre, la suite à donner à cette action était désormais du ressort du domaine diplomatique et humanitaire.