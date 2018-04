Raid aérien nocturne en Syrie

La France, en coopération avec la Grande-Bretagne et le Etats-Unis, a frappé cette nuit deux objectifs en Syrie, dans la région de Homs. Un centre de recherche et deux "importants centres de production" d'armes chimiques étaient visés par ce raid multinational, en réponse à l'attaque de Douma le 7 avril dernier. "Les analyses recueillies, les renseignements obtenus, les sources nationales et les partenaires étrangers nous ont conduit à estimer avec un haut niveau de confiance que ces attaques étaient le fait du régime syrien", indique-t-on de source ministérielle. Une évaluation nationale à ce propos a été mise en ligne dans la matinée sur le site du ministère des Armées.



Les moyens français engagés sur ce raid, à propos duquel la ministre des Armées Florence Parly a été briefée dès mardi 10 au CPCO, comprenaient, pour l'armée de l'air, cinq Rafale, cinq Mirage 200-5, au moins six C/KC-135 ainsi que deux E-3F AWACS. Côté Marine nationale, le dispositif a mobilisé trois FREMM, une FASM, une FDA ainsi qu'un pétrolier-ravitailleurs. Les Rafale de l'armée de l'air on tiré un total de neuf missiles de croisière Scalp EG, trois missiles de croisière naval ont été tirés par les FREMM. L'un des entrepôts de stockage a été "exclusivement traité" par les Rafale, le second a été également frappé par des missiles américains et britanniques (Tomahawk et Storm Shadow).



L'ensemble des aéronefs engagés sont à présent posés en sécurité. L'évaluation des frappes menées cette nuit est toujours en cours, elle devrait être présentée à la ministre des Armées et au président de la République avant la fin de la journée.



La Grande-Bretagne a pour sa part engagé quatre Tornado GR4 et tiré huit Storm Shadow. Les Etats-Unis ont mobilisé des B-1B Lancer, des F-15 et F-16, ainsi que l'USS Donald Cook et un croiseur lance-missile équipé de Tomahawk, ainsi que des RQ-4B pour la couverture ISR.



