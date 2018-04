Aircraft Interiors 2018 : Avec Next, « notre approche n'est pas de vendre un système mais de travailler avec la compagnie à atteindre ses objectifs » (Jon Norris)

L'édition 2017 d'Aircraft Interiors avait été marquée par un grand événement pour Panasonic : l'annonce du lancement de Next. Un an après, ce qui se veut une évolution de l'IFEC vers un ensemble de solutions digitales au service des compagnies a déjà commencé à être mis en oeuvre, notamment auprès de Singapore Airlines. Jon Norris, directeur marketing de Panasonic, nous explique ce sur quoi la société a travaillé durant cette période.



Où en est le développement de Next ?



Depuis le lancement l'année dernière, nous nous sommes vraiment concentrés sur les essais et à rendre le concept beaucoup ...